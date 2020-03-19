Maske ve eldivenle şans dağıtıyor - Son Dakika

BURDUR'da, seyyar Milli Piyango bayiliği yapan Mehmet Çılgın (63), koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, şans dağıtmaya başladı.

Burdur'da 27 yıldır Gazi Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan Mehmet Çılgın, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem aldı. Bilet satarken maske ve eldiven takan Mehmet Çılgın, müşterilerine şans dağıtıyor.

Mehmet Çılgın, "27 yıldır burada seyyar Milli Piyango bayiliği yapıyorum. Hem müşterilerimizin sağlığı hem de kendi sağlığımız için satış yaparken maskemi ve eldivenlerimi takıyorum" dedi.

Bilet alan müşterilerden Salih Türköz ve Orhan Yanık da Çılgın'ın yaptığı uygulamanın yerinde olduğunu ve tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çekti.