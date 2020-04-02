Maske ve eldivenle telefon tamir ediyor, dezenfekte edip kapıya kadar getiriyor - Son Dakika

Zonguldak Kozlu ilçesinde telefon tamiri yapan Görkem Özdemir, korona virüs nedeniyle geliştirdiği çözüm yolu ile vatandaşların sağlığını koruyor.



Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle esnaflar da vatandaşların sağlığı için çözüm yolları bulmaya başladı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde telefon tamiri ile uğraşan Görkem Özdemir kendi imkanları ile çözüm yolu geliştirerek müşterilerinin sağlığını korumaya çalışıyor. Özdemir, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların telefonlarını kapılarından alarak dükkanında ultraviyole ışık ve dezenfektan kullanarak tamir edip kapısına kadar bırakıyor. Öte yandan Görkem Özdemir, tamir esnasında ise eldiven ve maske ile çalışarak hem kendisinin hem de vatandaşların sağlığını korumaya çalışıyor.



"Telefonların tamiri bittikten sonra dezenfekte edip teslim ediyoruz"



Görkem Özdemir, telefonların tamiri bittikten sonra dezenfekte edip teslim ettiklerini söyleyerek, "Ülkemizdeki korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarımızın evden çıkmaları önerilmiyor. Bizden vatandaşlarımıza evden çıkmalarını önermiyoruz. Bunun için bir çözüm yolu geliştirdik. İnsanların arızalı telefonlarını evden alıp onarımı bittik den sonra tekrar dezenfekte edip evlerine kadar bırakıyoruz. Biz de yüzde yüz hijyene önem veriyoruz. Eldiven ve maske ile çalışıyoruz. Ultraviyole ışık ve dezenfektanlarla telefonlarınızı tamir ettikten sonra dezenfekte edip bırakıyoruz. Müşterilerimiz korona virüs bittik den sonra aynı hizmet vermemizi istiyorlar. Bizlerde onların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi. - ZONGULDAK