Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor - Son Dakika

Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor

7 saat önce

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu 238 adet atık maske ve eldiven kutularını Şehir geneline yayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor, System.String[]

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu 238 adet atık maske ve eldiven kutularını Şehir geneline yayarak çalışmalarını sürdürüyor.


Alanya Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle aldığı önlemlere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan atık maske ve eldiven toplama uygulaması bu hafta yaygınlaşarak devam etti. Şehir genelinde belirlenen noktalara 238 adet atık konteyneri yerleştirilerek virüsün yayılma riski azaltıldı.


Atıkta 72 saat önemi


Açıklanan genelgede evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının, 2 adet plastik çöp poşetlerine bağlandıktan sonra atık üzerinde virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için 72 saat boyunca diğer insanların veya hayvanların ulaşamayacağı balkon veya odalarda bekletilmesi vurgulandı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şehir geneline yerleştirilen atık kutularının sadece maske, eldiven ve hijyen malzemeleri için kullanılması, diğer çöp materyallerinin ise bu kutulara atılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Yücel, "Korona ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta atık maske ve eldiven kutularını uygulamaya koyduk ve bu hafta da bütün şehre atık konteynerimizi yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan ricam, atık kutularını çöp konteynerleri gibi kullanmamaları. Bu kutulara sadece atık hale gelen maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerini atmaları gerekiyor. Gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, aldığımız tedbirlerle bu salgını hep birlikte bertaraf edeceğimizi bildirmek istiyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:35 Kaynak: İHA

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