Maske ve hızlı tanı kiti - Son Dakika

Maske ve hızlı tanı kiti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:49 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (6)
Koca: Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep edilmeden sağlanacağını belirtti.
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