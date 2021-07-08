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Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp "halay çeken" onlarca kişiye polisten uyarı - Son Dakika

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp "halay çeken" onlarca kişiye polisten uyarı

08.07.2021 22:09

Son dakika haberler: Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir açık alanda yapılan sünnet düğününe katılan yaklaşık 500 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde düğünlerin düzenlenmesi" uyarılarını dikkate almadı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir açık alanda yapılan sünnet düğününe katılan yaklaşık 500 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde düğünlerin düzenlenmesi" uyarılarını dikkate almadı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 81 ildeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporunda en yüksek vaka sayısına sahip illerden Eskişehir'deki düğünde, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.

Özellikle 65 yaş ve üstü birçok davetlinin katıldığı düğünde, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Bunun üzerine düğündeki vatandaşlar maskelerini taktı.

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp halay çeken onlarca kişiye polisten uyarı
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp halay çeken onlarca kişiye polisten uyarı
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp halay çeken onlarca kişiye polisten uyarı
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp halay çeken onlarca kişiye polisten uyarı

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp 'halay çeken' onlarca kişiye polisten uyarı - Son Dakika


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