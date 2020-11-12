Maske ve mesafenin unutulduğu düğün görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki bir düğünde, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin müzik eşliğinde maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan eğlendiği anların görüntüleri tepki çekti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarında son günlerde büyük artış yaşanırken, yapılan çağrılara ve alınan tüm önlemlere karşın bazı vatandaşlar kurallara uymuyor. İçişleri Bakanlığı, son olarak dün gece 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile cadde ve sokakta sigara içmeyi dahi yasakladı, düğünleri sadece 1 saat ile sınırlandırdı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde açık alanda yapılan bir düğünde ses, müzik sistemi kurulurken gelin ile damat pistte konuklarla göbek attı. Gelin ve damadın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip paylaştığı düğünden görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.