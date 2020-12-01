Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Trabzon'un Çarşıbaşı ve Arsin ilçesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere ve yayınlanan genelgelere aykırı olarak Çarşıbaşı İlçesi, Şahinli Yaylasında tek odalı betonarme dağ evinde alkol alındığı ve Arsin İlçesi, Elmaalan Mahallesinde evde alkol alındığı ve oyun oynandığına dair alınan ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralı ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle Çarşıbaşı İlçesinde 13 kişiye 40 bin 950 TL, Arsin İlçesinde ise 10 kişiye 31 bin 500 TL olmak üzere toplamda 23 kişiye 72 bin 450) TL idari para cezası uygulandı. - TRABZON