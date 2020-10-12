Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza - Son Dakika

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza

12.10.2020 15:32
Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 732 vatandaşa 629 bin 844 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 732 vatandaşa 629 bin 844 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 675 kişiye 607 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 57 kişiye ise 22 bin 344 TL para cezası kesildi.

Böylelikle bir haftada toplamda 732 kişiye 629 bin 844 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza

Türk Lirası, Para Cezası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza - Son Dakika

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