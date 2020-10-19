Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 863 kişiye 740 bin 632 TL ceza - Son Dakika

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 863 kişiye 740 bin 632 TL ceza
19.10.2020 15:53
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 863 vatandaşa 740 bin 632 TL ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 863 vatandaşa 740 bin 632 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 792 kişiye 712 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiye ise 27 bin 832 TL para cezası kesildi.
Böylelikle bir haftada toplamda 863 kişiye 740 bin 632 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ
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