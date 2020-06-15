Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor - Son Dakika
Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor
-Balıklıgölü ziyaret eden vatandaşlar -Alışveriş yapan vatandaşlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Şanlıurfa'da bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gözlendi.
-Balıklıgölü ziyaret eden vatandaşlar
-Alışveriş yapan vatandaşlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Şanlıurfa'da bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gözlendi.
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15.06.2020 23:07:55. #1.13#
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