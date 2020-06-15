Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor - Son Dakika

-Balıklıgölü ziyaret eden vatandaşlar

-Alışveriş yapan vatandaşlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Şanlıurfa'da bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gözlendi.