MASKE VE TULUM ÜRETEN TEKSTİL FİRMALARI PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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MASKE VE TULUM ÜRETEN TEKSTİL FİRMALARI PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ

17.04.2022 11:34

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, pandemi ile kentteki 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını hatırlatarak Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı dedi.

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, pandemi ile kentteki 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını hatırlatarak Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı dedi.

İki yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstile ara veren firmalar, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine geçti. Firmalar, pandeminin etkisinin yitirmesi ve taleplerin azalması ile yeniden normal faaliyetlerine döndü.

ÇİN DEVRE DIŞI KALDI, TÜRKİYE ÜRETTİ

Pandemi ile 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını belirten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Pandeminin Çin'de, başlaması pazarı etkiledi. Çünkü Avrupa tekstil üretimlerini Çin'den temin ediyordu. Çin'in devre dışı kalması ile birlikte ülkemize ciddi bir talep ve yoğunluk oluştu. Tokat'ta da ciddi bir üretim yapıldı. Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı. Şu anda ilimizde halen maske üretim yapan iki ve tulum üreten bir firmamız kaldı dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pandemi, Ticaret, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MASKE VE TULUM ÜRETEN TEKSTİL FİRMALARI PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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