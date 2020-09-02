Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını sergileyemiyor - Son Dakika

Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını sergileyemiyor

ERZURUM'un Horasan ilçesinde berberlik yapan ve yarım asırdır bıyıklarını uzatan, 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç (76), 135 santimlik bıyıklarını taktığı maske nedeniyle sergileyemiyor.

Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını sergileyemiyor, System.String[]

ERZURUM'un Horasan ilçesinde berberlik yapan ve yarım asırdır bıyıklarını uzatan, 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç (76), 135 santimlik bıyıklarını taktığı maske nedeniyle sergileyemiyor. 'Türkiye Bıyık Şampiyonu' olduğunu ve rakip tanımadığını belirten Kırbaç, "Türkiye'de iki rakibim vardı ikisi de rahmetli oldu. Bıyıklarına güvenen varsa çıksın karşıma" dedi.

Horasan'da, oğluyla birlikte berberlik yapan, 5 çocuk ve 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç'ın bıyıkları, ilçeye gelip, kendisini görenlerin dikkatini çekiyor. Boyundan sadece 30 santim kısa olan 1,35 metrelik bıyıklarını yarım asırdır uzatan 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, düzenli olarak bakım yaptığını söyledi. Bıyık uzatmaya 25 yaşında başladığını anlatan Kırbaç, 'Türkiye Bıyık Şampiyonu' olduğunu dile getirdi. Yıllar önce kaybettiği eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini dile getiren Kırbaç, "Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini, canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlar da var kendimin hazırladığı. Onun sırrını kimseye vermem. Türkiye'de iki rakibim vardı ikisi de rahmetli oldu. Bıyıklarına güvenen varsa çıksın karşıma. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim, çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü oldum. Herkes ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İş yerim hemen ana yol üzerinde. Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip, benimle fotoğraf çektiriyor. Bu ünü, parayla yapamazdım" diye konuştu.

'BEN SAĞLIK İÇİN BU MASKEYİ TAKIYORSAM HERKES TAKMALI'Koronavirüs nedeniyle hem kendisinin hem de karşısındakinin sağlığı için maske takmaya başlayınca, bıyıklarını sergileyemediği için üzgün olduğunu vurgulayan Kırbaç, maskeyi sadece hayranları ile fotoğraf çektirirken çıkardığını söyledi. Bir yaşını, bir de bıyıklarının bakımını nasıl yaptığını asla söylemediğini ifade eden Hacı Muhammet Kırbaç, "Eskiden benim gibi olmasa da pala bıyıklı çok erkek vardı. Şimdi onları da göremiyorum. Günümüzde erkek ile kadın birbirine çok benzer oldu. Eski babayiğitler yok artık. Boyuma yaklaşan bıyıklarımla cadde ve sokakta büyük bir gururla gezerdim ama pandemi nedeniyle maske buna engel oluyor. Olsun sağlığımız daha önemli. Ben bu maskeyi sürekli takıyorsam herkes takmalı. Hem kendi sağlımız hem de karşımızdakinin sağlı için maskesiz dolaşmayalım" dedi.'NAMINI DUYMUŞTUK, ÇEKTİRMEK İÇİN GELDİK'

Pala berberle fotoğraf çekilmek için iş yerine gelenlerden Recep Işıkveren, "Hacımın namını duymuştuk. Horasan'dan geçerken iş yerinin üzerinde pala bıyıkları ile çekildiği fotoğrafını gördük. Dükkandan içeri girdiğimizde herkesin yüzünde maske vardı. Pala kim? Dediğimizde Hacım, karşımıza dikildi. Maskeyi çıkarıp bıyıklarını gösterince şaşırdık. Kendisine çok yakışıyor. Ama böyle bir bıyık ne bırakmayı düşünürüm, ne de olmasını istemezdim. Bakımı ve onu taşımak zordur" diye konuştu.


Türkiye, Horasan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske yüzünden 51 yılda uzattığı bıyıklarını sergileyemiyor - Son Dakika

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