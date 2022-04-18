Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, geçtiğimiz haftalarda "En önemli toplantımız olacak" diyerek duyurduğu ve maske kuralının da ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısının çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

"TOPLANTIDA SALGINDA GELİNEN NOKTAYI ELE ALACAĞIZ"

Koca, milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantı için şu ifadeleri kullandı; "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır"

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM KİŞİSEL TEDBİRLERİ KONUŞACAĞIZ"

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı" diyen Koca, "20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ilacımız var. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin grip benzeri devreye gireceği dönemde oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda." dedi.

"HÜCREDEN İTİBAREN İNSÜLİN ÜRETİMİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı.