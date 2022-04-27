MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI; AVCILAR'DAKİ PAZARDA BAZILARI TAKMAYA DEVAM ETTİ - Son Dakika

TOPLU taşıma araçları ve sağlık kuruluşları dışındaki alanlarda maske takma zorunluluğunun kalmasının ardından, bugün Avcılar'daki semt pazarına gelenlerin bir kısmının maske takmaya devam ettiği görüldü. Alışveriş yapan bir kişi, 65 yaşının üstündekilerin kendilerini korumak zorunda hissettikleri için maske taktıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları dışındaki alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından bugün Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarına gelenlerin birçoğunun maskesiz olduğu görülürken, alışveriş yapanların bir kısmının ise hala maske takması dikkat çekti.

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER KENDİLERİNİ KORUMAK ZORUNDA

Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı pazar yerine gelenler, maske takmaya bir süre daha devam edeceklerini, riskin tamamen kalkmadığını söyledi. Pazarda alışveriş yapan bir kişi, dişinde sorun olduğu için maske taktığını belirterek 65 yaş üstündekiler kendilerini korumak zorunda hissettikleri için maske takıyor dedi. Geçen ay koronavirüs geçirdiğini belirten bir kadın, Ben maske takmaya devam edeceğim. Pazara gelenlerin de kendilerini maske ile koruyabileceğine inanıyorum diye konuştu. Şoför olduğunu belirten bir kişi ise, özellikle kış aylarında yüzü sıcak tuttuğu için maskeyi çok sevdiğini söyledi.