Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların gözü bugünkü Bilim Kurulu toplantısında - Son Dakika
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Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların gözü bugünkü Bilim Kurulu toplantısında

20.04.2022 08:00

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle bugün "En önemli toplantılardan birini" yapacak. Maske zorunluluğun tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağının belli olacağı toplantıda koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. "En önemli toplantılarından birini" yapacak Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar alınacak.

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

BAKAN KOCA: SALGINI ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

4 BİN 217 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 162 bin 855 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Bilim Kurulu, Koronavirüs, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların gözü bugünkü Bilim Kurulu toplantısında - Son Dakika


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