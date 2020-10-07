Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir - Son Dakika

Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir

07.10.2020 08:02
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir, System.String[]

SAMSUN'da simitçide, çantacıda, telefoncuda ve daha pek çok dükkanda maske satışı yapılıyor.

SAMSUN'da simitçide, çantacıda, telefoncuda ve daha pek çok dükkanda maske satışı yapılıyor. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar vatandaşları özellikle 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz üretilen maskelere karşı uyarıyor. Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ağzı kapatan her şey maske değildir? dedi.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı maske, artık hayatımızın bir parçası oldu. Virüsten korunmada etkin rol oynayan maskeyi takmak artık zorunlu olunca birçok yerde cerrahi ve bez maske satılmaya başladı. Samsun'da simitçi, saatçi, giyim mağazası, çantası, telefoncu, seyyar tezgah ve bijuteri dükkanlarında bile maske satılıyor. Tıbbi bir ürün olan maskelerin satışı ise ya 5'li paketlerde ya 50'li paketlerde ya da tekli bir şekilde yapılıyor. Kentte İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde de hemen hemen her dükkanda maske satışı yapıldığı dikkat çekiyor. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar; vatandaşları özellikle 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz üretilen maskelere karşı uyarıyor.'SİZİ KORUMAZ, SADECE PARA CEZASI YEMENİZİ ENGELLER?Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin risk oluşturduğunu ifade eden Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, ağzı kapatan her ürünün maske olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Karacan, "İlk başlarda maske yokluğundan dolayı maskenin fiyatı arttığı için bazı kesimler bunu ticari bir meta olarak değerlendirdi. Şimdi de hemen her yerde maske üretimini ve satışını görüyoruz. Ancak bunun bir standardı var. Her gördüğümüz ağzı kapatan şey maske değildir. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Telefoncu, kuyumcu, simitçinin maske sattığını görüyoruz. Güvendiğiniz yerden maske almanızı öneriyoruz. Yıllardır maske satışlarının yapıldığı yerler bellidir, oralardan satın alınmasını öneriyoruz. Bugün bir çiğköftecinin önünde gördüğünüz maske bugün var, yarın yok. Çünkü maske satmak onun esas işi değil. Aldığımız maske belli bir standartlara sahip değilse virüse karşı koruması mümkün değildir. Sizde bir risk varsa eğer bu riski dışarı yaymayın, dışarıda varsa size gelmesin diye bu maskeler var. Maskelerin görevi de budur ama maske bu görevi görmüyorsa işlevini yitirmiştir, taktığınız şey de sadece ağzınızı kapatıyordur ve maske değildir. Piyasada satılan bazı bez maskelerin de maske özelliği yok, onlar da sadece ağzı kapatıyor, sizin para cezası yemenizi engeller? dedi.'HER ŞEYİ VATANDAŞTAN BEKLEMEK ÇOK YANLIŞ?Merdiven altı üretilen maskelerin satışına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Abdullah Deniz, "Yerel yönetimler bunu nasıl görmüyor. Her şeyi vatandaştan beklemek çok yanlış? derken, tuhafiyeden maske alan Şahin Şen, "Başka şansımız yok, gördük ve aldık? ifadelerini kullandı.'SAĞLIĞIMIZ ALLAH'A EMANET?Merdiven altı üretilen maskelere çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İsmet Dop, "Her şeyde merdiven altı üretim var. Sağlığımız Allah'a emanet? diye konuştu.'İNSANLARIN SAĞLIKLARIYLA OYNUYORLAR?

Kalabalık yerlere girmekten çekindiğini belirten Berk Bilgiç, "Maske kullanımı çok önemli, bu merdiven altı üretilen maske satışlarını çok yanlış buluyorum. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorlar, böyle ürün satanların vicdanının sızlaması gerekiyor. Çünkü bu durum bir insanın canına mal olabilir, ben maskelerimi eczanelerden alıyorum? dedi.


Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir
Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir

Onur Ferhat Karacan, İstiklal Caddesi, Seyyar, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maskede ?merdiven altı? uyarısı; Ağzı kapatan her şey maske değildir - Son Dakika

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