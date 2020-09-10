Maskeler çenede, virüs bayramda - Son Dakika

Maskeler çenede, virüs bayramda

Maske konusunda vatandaşların duyarsızlığı bitmiyor

800 kişilik ekip denetime çıktı, vatandaşlar uyarıldı

ESKİŞEHİR - Dünyayı etkisi altına alan ve son zamanlarda Türkiye genelinde vaka sayısında büyük artışlar gösteren Korona virüse karşı takılması gereken maske konusunda birçok vatandaşların duyarsız davranışı devam ediyor.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Korona virüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde yaklaşık 800 güvenlik personeliyle ilçe kaymakamları ve diğer görevlilerin yaptığı denetimde vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir'in merkez ilçesi olan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ise öğle saatlerinde vatandaşların yoğun bulunduğu Hamamyolu tarafından denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında Kaymakam Bilgin, bölgede bulunan birçok esnaf ve vatandaşların yanlarına giderek gerekli uyarılar yaptı. Gıda ürünlerini satan esnaflara diğerlerden daha da çok tedbirli olması gerektiği ve buna göre daha tedbirli olmalarını beklendiği aktaran Bilgin, denetim sırasında vatandaşların şikayetlerini de dinledi.

Öte yandan denetim boyunca polis ve görevlileri görünce birçok vatandaş maskelerini düzgün takarken, normal süreçte duyarsız davrandığı kayıt edildi. 7'den 70'e kadar her yaştaki vatandaşların maske takma zorunluluğuna çoğu vatandaş uyurken, çevrede bulunan bazıların davranışı diğerler arasında endişe oluşturuyor. Birçok vatandaş maskelerini olması gereken yere takmadan kurallarını hiçe sayıldığı de gözlemlendi. 65 yaş üstü vatandaşların kalabalık yerlerden uzak durması gerekirken, birçok yaşlı vatandaş Hamamyolu'unda oturup maskesiz keyif sohbetlere devam etti.

Korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirlerini denetleyen Kaymakam Bilgin, denetimin amacının hiçbir zaman vatandaşlara ceza uygulanması olmadığı vurguladı. Bilgin, bugün verilen talimat doğrultusunda il genelinde yaklaşık 800 görevlilerin denetlediği ifade ederek, "Bu denetimlerde bizim öncelikle amacımız hem vatandaşlarımızı hem de işletmelerimizi salgın konusunda bilinçlendirmek, ruhbanlık etmek ve kendilerinin eksiklikleri varsa tamamlamaktır. Bu denetimlerin birinci amacı ceza değildir. Fakat kurallara ısrarla uymayan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz olursa ilgili ekiplerimiz denetim eksiklerini rapor edip bu konuda idari para cezası da kesilmektedir. Ben özellikle bu hassas süreçte görev alan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere emniyet ve jandarma personellerimize diğer kurumlardan görevlendirdiğimiz ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.