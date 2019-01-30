Maskelerimi Karıştırdım ????

Simlisinden hologramına, pembesinden turuncusuna birbirinden renkli ve ilginç soyulabilen maskelerimi bir kasede karıştırdım ve yüzüme uyguladım. Ortaya çıkan renk, tüm maskelerin birleşimindeki etki beni oldukça şaşırttı.

Simlisinden hologramına, pembesinden turuncusuna birbirinden renkli ve ilginç soyulabilen maskelerimi bir kasede karıştırdım ve yüzüme uyguladım. Ortaya çıkan renk, tüm maskelerin birleşimindeki etki beni oldukça şaşırttı. Siz sonucu ve etkisini nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü

İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri