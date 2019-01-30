Maskelerimi Karıştırdım ????
25 dakika önce
Simlisinden hologramına, pembesinden turuncusuna birbirinden renkli ve ilginç soyulabilen maskelerimi bir kasede karıştırdım ve yüzüme uyguladım. Ortaya çıkan renk, tüm maskelerin birleşimindeki etki beni oldukça şaşırttı.
Simlisinden hologramına, pembesinden turuncusuna birbirinden renkli ve ilginç soyulabilen maskelerimi bir kasede karıştırdım ve yüzüme uyguladım. Ortaya çıkan renk, tüm maskelerin birleşimindeki etki beni oldukça şaşırttı. Siz sonucu ve etkisini nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube
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