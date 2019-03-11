Maskeli 5 Kişi Polisi Alarma Geçirdi
1 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yüzü maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlı kişilerin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde yüzü maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlı kişilerin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs
Mahallesi'nde, yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan 5 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekipler sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda araştırma yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Ekipleri görünce paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanarak silahlarla izlerini kaybettirdi.
Bunun üzerine bazı ekipler, şüphelilerin gidebileceği evlerin bahçelerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:36 Kaynak: AA
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