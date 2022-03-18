Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı

18.03.2022 16:59

Çorum'da meydana gelen olayda kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı 7 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra çaldıkları para ve altınları ilçe kabristanlığında bulunan bir mezara gömdüklerini itiraf ettiler. Diğer taraftan soygun anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Sungurlu ilçesinde maskeli 4 kişi, pompalı tüfeklerle geldikleri iş yerinde kuyumcu Nurettin K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan çok sayıda altın ve kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Çevrede 100'ün üzerinde incelenen kamera kayıtlardan yola çıkan polis ekipleri olaya 7 şüphelinin karıştığını tespit etti. Eşkal ve kimlikleri saptanan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyon sonucu saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Maske ve silahlarla kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdüler

ALTINLAR MEZARA GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler sorgularında çaldıkları altınları bir süre saklandıkları ilçe kabristanlığında bir mezara gömdüklerini itiraf etti. Ekiplerin detektörle araması sonucu gömülen alandan 37 bilezik ve 4 kol saati çıkarıldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada da bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Maske ve silahlarla kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdüler

SOYGUN ANI KAMERADA

Kuyumcudan altın ve yüklü miktarda para çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcuya müşteri kılığında giren şüphelilerin, giysilerinin altına sakladıkları 2 pompalı tüfeği çıkartıp, iş yeri sahibine doğrulttukları, ardından vitrindeki altın ve kasadaki paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Maske ve silahlarla kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdüler
YORUMLAR
500
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler Çaldıkları altınları mezara gömmüşler Evciler'de uyuşturucu ile mücadele ele alındı Evciler'de uyuşturucu ile mücadele ele alındı

Sungurlu, Hisarcık, Kuyumcu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement