Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi - Son Dakika

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi

6 saat önce

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdiKAYSERİ'de, akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki paraları alarak kaçan şüpheli ve ona gözcülük yapan 2 kişi, karda bıraktıkları ayak izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi

KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki paraları alarak kaçan şüpheli ve ona gözcülük yapan 2 kişi, karda bıraktıkları ayak izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Geçen Pazar günü akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvargı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kapüşonlu mont ve yüzünde maske bulunan kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

AYAK İZLERİ BULUNDU

Karla kaplı bölgede yapılan araştırmada soygunu gerçekleştirenlere ait olduğu değerlendirilen ayak izlerine rastlandı. Şüphelilerin olay sırasında üzerlerinde bulunan atkı, şapka, kapüşon ve eldivenleri ise karton kutuya koyup, kaçarken boş araziye attığı belirlendi. Karda 4 kilomtere takip edilen ayak izlerinin, yerleşim alanına gelince kaybolduğu saptandı. Bu bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, görüntülerden eşkalleri ve kimlikleri belirlendi. B.B. (27), V.D. (19) ve R.Ö. (24) evlerine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

B.B'nin kurusıkı tabanca ile soygunu gerçekleştirdiği, arkadaşları V.D. ve R.Ö'nün ise ona gözcülük yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi

akaryakıt istasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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