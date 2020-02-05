Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2) - Son Dakika

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2)

AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMAKayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMA Kayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.B.'ye gözcülük yapan V.D. (19) ve R.Ö. (24) ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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