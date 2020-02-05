Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2) - Son Dakika

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Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2)
6 saat önce
AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMAKayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNUNA 1 TUTUKLAMA
Kayseri'de, akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye tabanca doğrultup 3 bin TL para ile sigara gasbeden B.B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.B.'ye gözcülük yapan V.D. (19) ve R.Ö. (24) ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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