Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı - Son Dakika

Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı

6 saat önce

BURSA'da, özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldı.

Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı, System.String[]

BURSA'da, özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldı. Soyguncu, içinde bomba olduğunu, birinin dışarı çıkması halinde patlatacağını söylediği çantayı kapıya bırakıp, kaçtı. Paniğe kapılan bankadakilerin ihbarı üzerine gelen bomba imha ekiplerince incelenen çanta boş çıktı. Soyguncu aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi, tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi. Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki 30 bin TL'yi doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombanın patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları gönderildi. Bomba düzeneği bulunduğu şüphesi nedeniyle bankadakiler dışarı çıkamadı, polis ekipleri de içeri giremedi. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
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