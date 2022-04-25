Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi

25.04.2022 10:47
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağacın altına bırakılan maskeli oyuncak bebek, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağacın altına bırakılan maskeli oyuncak bebek, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bebekte herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadı.

Olay, 8.30 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bankalar önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bırakılan maskeli, palyaçoya benzeyen bebeği gören vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da infaz ve koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırı, İstanbul'da ise TÜGVA binasında yaşanan patlamanın ardından önlemlerini arttıran polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bez bebeğin bulunduğu alandaki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bölgeye gelen Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından, bez bebek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlatılan bez bebekte herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı. - KOCAELİ

Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi

YORUMLAR
500
İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar

Kocaeli, Ankara, Bomba, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement