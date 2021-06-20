'Maskeli de olsa o ilk bakıştan çok etkilendim'

Pandemi ev hayatımızı ya da çalışma şeklimizi değiştirmekle kalmadı, aşka ve ilişkilere bakışımızı da etkiledi. Romantik bir restoranda mum ışığında yenen ilk buluşmaların yerini, evde hazırlanan sandviçlerin yendiği maskeli sahil buluşmaları aldı...

Bazıları korkup toptan elini ayağını flörtten çekerken bazıları yeni döneme hızla ayak uydurdu... Pandemide flört şeklimiz belki değişti ama aşkı aramaktan hiç vazgeçmedik. Evlilik şirketi Commeetment'ın direktörü Erhan Erol pandemide tüm hayatımız gibi ilişkilerimizin de doğruluk-cesaret testinden geçtiğini söylüyor: "Kişiler yalnızlıklarıyla yüzleşti, kendileri için bunun doğru olup olmadığını, gerçekten mutlu olup olmadıklarını düşündüler. Eğer değillerse, cesaret aşamasında biriyle tanışma konusunda artık adım atmaya karar verdiler. Pandeminin hayatlarımıza tuttuğu dev aynası sayesinde bir arada olma, ilişki ve evlilik ihtiyacı daha görünür hale geldi. Beklentiler de normalleşti."

"İLK BULUŞTUĞUMUZ AN ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"

Teoman Alp Tolgun (25) aşçı

Kız arkadaşımla Instagram'da tanıştık. Bir gün bir takip isteğiyle karşılaştım, profili ilgimi çekti ve kabul ettim. Başlarda paylaştığım hikayeleri ilk izleyenin o olduğunu fark ettim, ilgimi çekti. Sonra kendisine mesaj attım. Böylece güzel bir ilişkinin ilk adımını atmış oldum. İlerleyen zamanda konuşmalarımız sesli ve görüntülü sohbetlere döndü. Görüşmelerimiz dört ay internet üzerinden devam etti. Sonra artık birbirimizi yüz yüze görmek için sabırsızlanmaya başladık. Bir buluşma planladık. Sahilde, bir kafede görüşmeye karar verdik.

O an geldiğinde çok heyecanlıydık. İkimizin de aklında soru işaretleri vardı ancak bu durum fazla uzun sürmedi. Anladım ki onun kalbi de yüzü kadar güzeldi. Böyle bir şey ikimizin de daha önce deneyimlemediği bir durumdu. Birbirimize gösterdiğimiz ilgi, alaka ve saygıdan dolayı uzun süredir tanışıyormuşuz hissi vardı. İkimiz de bu durumu yadırgamadık. Kısacası önyargıyla baktığımız bazı şeyler, karşımızdaki kişiden aldığımız duyguyla göz ardı edilebiliyor.

"Pandemide ilk buluşmalar sahilde, parklarda, yürüyüş yaparken, markette alışveriş yaparken, termoslara kahveleri koyup arabadan manzaraya karşı yapıldı. Bunların birçoğu beraberliğe ve nişana dönüştü."

"BAŞKA ORTAMDA KEŞFEDEMEZDİM ONU, İYİ Kİ PARKTA BULUŞTUK"

Demet M. (33), öğretmen

Dört yıldır kimseyle flört etmemiş genç bir kadın. Pandemide ilişkiler ve kendi yalnızlığı üzerine uzun uzun düşünme fırsatı bulmuş. Tanışma şirketi, bir bankacı olan, daha önce hiç evlenmemiş, 36 yaşındaki Okan N.'yi önermiş. Çevrimiçi olarak tanışmışlar, sohbetleri çok güzel ilerlemiş. Sonra ilk kez sahilde yüz yüze gelmişler. Demet Hanım süreci şöyle anlatıyor: "Birbirimizden daha da çok hoşlandığımızı fark ettik. Aslında ben çok daha önemli bir şey anladım. Sahilde bir bankta oturup sandviçlerimizi yerken ve bir sokak köpeğinin birlikte başını okşarken konuştuklarımızı şık bir restoranda karşılıklı otururken asla konuşmayacağımızı gördüm. İlk bakışta sert biri gibi görünen Okan'ın içinde ne kadar nahif biri olduğunu, ne kadar şefkatli ve duygusal olduğunu o bankta hissettim. Bu başka bir ortamda bu kadar kısa sürede keşfedemeyeceğim bir Okan'dı. İyi ki bu buluşma pandemi sürecinde olmuş." Şimdi ailelerini tanıştırmak için bekliyorlar.

"SAATLERCE NE GİYECEĞİM DİYE DÜŞÜNMEDİM"

S.Ö. (30), satış yöneticisi

Erkek arkadaşımla salgın başlamadan iş için aynı toplantıda bulunmuşuz. Benden hoşlanmış ancak araya salgın girdi. Ofise gitmemeye başladık. Beş ay önce beni sosyal medya hesabım üzerinden takip etti. İlk önce anımsayamadım, sonradan ortak arkadaşlarımızın olduğunu fark edip kabul ettim. Paylaştığım hikayelere yanıt veriyordu. Böyle böyle konuşmaya başladık. Arkadaşlık gün geçtikçe flörtleşmeye döndü. Salgın nedeniyle o da evden çalışıyordu, ben de… İş saatleri içinde evden çıkamıyorduk. Ofis saatimiz bitince de kısıtlama başladığı için biz de bir süre internetten görüntülü konuşmayla idare etmeye çalıştık. Kısıtlamalar esnetilmeye başladıktan sonra ilk buluşmamızı planladık. Sahilde yürüyüş yaptık. İlk buluşma için 'ne giyeceğim' diye saatlerce düşünmemek bir kadın olarak çok ilginçti. Spor kıyafetlerimizi giyip sahilde saatlerce yürüdük.

"AŞILI OLDUĞU İÇİN BİRAZ OLSUN RAHATTIM"

M.İ.Y. (30), dış ticaret uzmanı

Flörtümle sosyal medyada tanıştım. Bir süre uygulama profilim üzerinden mesajlaştık. Konuşmamız ilerleyince telefonlaşmaya karar verdik. Numaramı istedi ve oradan konuşmaya başladık. Kendisi estetisyen. Bir kadın olarak ona soracağım çok fazla soru vardı. Başta hep o konular üzerinden sohbet ettik. İki günde bir mutlaka mesajlaşıyorduk. Sonra konuşmalarımız sıklaştı, flörtleşmeye döndü, 15 gün sürdü. En sonunda buluşmaya karar verdik. 1.5 yıllık bir kapanmanın ardından yepyeni biriyle buluşuyor olmak bana çok garip geliyordu. Biraz korku, biraz heyecan vardı. Doktor olduğu için COVID-19 aşısı olmuştu, bu durum beni biraz olsun rahatlatıyordu. En sonunda program yaptık. Onun ofisinde ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Çünkü mekanlar daha açılmamıştı, kademeli normalleşmenin ilk haftasıydı. Uzun saatler sohbet ettik, birbirimizi daha iyi tanımaya çalıştık. Güzel vakit geçirmiştik ancak sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği için çok geç olmadan ayrılmak durumunda kalmıştık. Uzun süre sadece yakın çevrem ve ailemle vakit geçirdiğim için yeni biriyle buluşmak ve sohbet etmek beni çok heyecanlandırdı.

"YAKINDA DÜĞÜNÜMÜZ OLACAK"

Commeetment'a başvuran bir çiftin evlilik teklifi her yer kapalı olduğu için şirketin ofisinde gerçekleşmiş. Erkek 39 yaşında ve sağlık sektöründe yönetici; kadınsa 35 yaşında, hizmet sektöründe uzman. Çift, ilişki sürecini şöyle anlatıyor: "Ağırlıklı olarak açık havada buluşmayı tercih ettik ya da arabayla gezmeyi... Kafe, restoran tarzı yerlerde daha az zaman harcadık. Değişik bir tecrübeydi. Maskeyle de olsa o ilk bakışı beni çok etkilemişti. Gözler bazen her şeyi belli edebiliyor. Yaklaşık 10 aydır birlikteyiz. ve yakında düğünümüz var."

'OLMAZSA OLMAZ'LAR OLMASA DA OLUYORMUŞ

Evlilik şirketi Commeetment'ın direktörü Erhan Erol

Tarihte, özellikle savaş ve ekonomik kriz gibi zor dönemlerde insanların bir araya gelme isteğinde, evliliklerde ve çocuk sahibi olmada artış yaşandığını biliyoruz. Çünkü insanlar içgüdüsel olarak, çoğaldıkça büyük problemlerle daha iyi baş edebileceğine inanıyor. Pandemi de benzer bir katalizör etkisi gösterdi. Normalde birinin şirketimizin adını duyduktan sonra üye olmaya karar vermesi arasında geçen süre ortalama üç aydır. Detaylıca inceler, düşünür, normalleştirir bu süreçte. Bu sürenin pandemide kısaldığını görüyoruz.

Bizim sistemimizde kişiler yüz yüze görüşüyor ve sadece evlilik amacıyla hizmet veriyoruz. Süreç, uzman klinik psikologlarımız tarafından yönetiliyor. Üyelerimizi kriterlerine uygun kişilerle randevuya çıkarıyoruz. Pandemide bu kriterlerin de kısmen değiştiğini söyleyebiliriz. İnsanlar pandemi öncesi daha seçiciydi. Esnediler, asgari müştereklerde buluşmanın değerini fark ettiler. Çünkü kapanma dönemlerinde kendilerini daha iyi tanıdılar, farkındalıkları arttı, gerçeklerle yüzleştiler, ilişki açısından gerçek ihtiyaçları önem kazandı. Bazı 'olmazsa olmaz'lar olmasa da oluyormuş meğer, bunu daha iyi anladılar.

YENİ NORMALDE İLİŞKİLERİ YENİDEN KEŞFEDİYORUZ

Çöpçatan sitesi Tenkap'ın kurucusu, 'Ortalıkta Düzgün Erkek Var' kitabının yazarı Yunus Sezener

Günlük yaşamın içinde, iş-ev ve diğer sorumluluklar arasında koşturup duran ve ilişkiyi ikinci, üçüncü hatta beşinci plana iten büyük şehir insanı evine kapanmak zorunda kalınca 'Neden benim bir ilişkim yok ki' sorusuyla baş başa kaldı. Gerek evde geçirilen yalnız zamanların artması gerekse zor zamanları sevdiğin ve güvendiğin biriyle paylaşma ihtiyacı bu hayatı iki kişi yaşama fikrini birinci sıraya kadar taşıdı. Eskiden "Ben kendime yeterim, ilişkin mi var derdin var" diyen birçok kişi, "Neden olmasın" demeye başladı. Tenkap olarak aldığımız aylık başvuru sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı.

Pandemi henüz tamamen bitmemişken ve aşılama tamamlanmamışken ilişki adına yeni olasılıkları değerlendirme durumu da değişti... Danışanlarımızın arasında parklarda, sahilde, yürüyüş yaparken, markette alışveriş yaparken, termoslara kahveleri koyup arabadan manzaraya karşı ilk buluşmalarını yapanlar çok oldu. Bunların çoğu beraberliğe ve bir kısmı nişana dönüştü.

Pandemi öncesi ilişki istemeyip de pandemiden sonra bu fikri değişenlerin sayısı bir miktar arttı. Aynı zamanda daha önceden de ilişki isteyenlerin bakış açıları daha da olumlu yönde değişti. Aklımızdaki kriterleri biraz daha mantıklı yönde elemek, ilişkilere biraz daha realist bakış açısıyla yaklaşmak gibi... Pandemi öncesi belki de hiç şans vermeyeceğimiz, ancak bizimle çok uyumlu olabilecek kişilere bu süreçte "Neden olmasın, denemekten ne çıkar" diyenlerin sayısı bir hayli arttı.