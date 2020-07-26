Maskeli eldivenli hırsız kameraya takıldı - Son Dakika

Maskeli eldivenli hırsız kameraya takıldı

Sadaka kutusunu ve cep telefonu böyle çaldı

BURSA - Bursa'da eldivenli maskeli hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sadaka kutusunu ve cep telefonu çalan hırsız kayıplara karıştı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde etrafını kontrol ederek gelen zanlı, dükkana girdi. Kimsenin olmadığını gören hırsız, iş yeri sahibinin cep telefonu ve sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla hareket eden zanlı, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

İş yeri sahibi Ragip Dursun, "Allah ıslah etsin inşallah en kısa sürede bulunur gereken cezayı alır" diye konuştu.