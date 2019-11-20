Maskeli gaspa 3 tutuklama

KAYSERİ'de maske takıp girdikleri konteyner evde M.A.K.'nin (43) ellerini kelepçeleyerek, 9 bin 700 lira para ve çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, 16 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi, Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. M.A.K. kaldığı konteyner evde yüzü maskeli 4 kişinin saldırısına uğradı. Silah zoruyla yere yatırdıkları M.A.K.'nin ellerini kelepçeleyen şüpheliler, çantası ve cebindeki 9 bin 700 lirayı alıp kaçtı. Gelen yakınlarının yardımı ile kelepçelerinden kurtulan M.A.K., durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) olduğunu tespit etti. Evlerine yapılan baskınla, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.B., H.B. ve O.A. tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.