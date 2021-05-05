MASKELİ GASPÇILAR, İFTAR VAKTİ DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika

ÇORUM'da iftar vakti dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ev sahibi Irak uyruklu 2 kişiyi tabanca, pompalı tüfek ve bıçakla ile tehdit eden maskeli 3 kişi, evdeki 1200 lira, cep telefonları ve pasaportları alıp kaçtı. Kentte 6 gün önce de benzer bir olayın yaşandığı belirtilirken, polis kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.

Olay, dün iftar vakti Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Ali Cabbar Hasan (29) ve kuzeni Ahmet Abdulkadir Kaghen'in (27) oturdukları binadaki dairenin zilini çalan maskeli 3 kişi zorla içeri girdi. Ellerindeki tabanca, pompalı tüfek ve bıçakla tehdit ettikleri Iraklı 2 kişişiin ellerini arkadan bağlayan saldırganlar, 1200 lira, cep telefonları ve pasaportları alıp kaçtı. Bağlı oldukları ipi çözmeyi başaran Ali Cabbar Hasan polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, kaçan maskeli kişileri yakalamak çalışma başlattı.

'KONUŞURSANIZ ÖLDÜRÜRÜZ'

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ali Cabbar Hasan, 'Kapımızın zili çaldı. Arapça olarak ben 'Kim o' dedim. Dışarıdaki kişi ise 'Benim' diye cevap verdi. Ben de kapıyı açmış bulundum, kapıyı açar açmaz başıma silah dayadılar. Sonra beni odaya götürüp misafirimle birlikte hemen yere yatırdılar. Bizi bağladılar. Sonra evde bulunan 1200 lira, pasaportlar ve telefonlarımızı aldılar. Giderken de 'Susun sakın konuşmayın, vallahi öldürürüz' dediler. Ellerinde tabanca, pompalı tüfek ve bıçak vardı. Çorum'da daha önce de benzer olay olduğunu duymuştum? dedi.

6 GÜN ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Çorum'da 6 gün önce Yeniyol Mahallesi'nde benzer bir olay yaşandı. Maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'in dairesinin kapı zilini çalıp, içeri girdi. Şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit ederek, 10 bin lira, pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.