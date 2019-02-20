Maskeli Gaspçılar Kaçamadı

Maskeli gaspçılar kaçamadı Maskeli şekilde geldikleri markette iş yeri sahibini yaralayarak 8 bin lira gasp ettiler Isparta'da 4 gasp olayının failleri kıskıvrak yakalandıISPARTA - Isparta'da maskeli şekilde girdikleri markette iş yeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin...

Maskeli gaspçılar kaçamadı

Maskeli şekilde geldikleri markette iş yeri sahibini yaralayarak 8 bin lira gasp ettiler

Isparta'da 4 gasp olayının failleri kıskıvrak yakalandı



ISPARTA - Isparta'da maskeli şekilde girdikleri markette iş yeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen şahıslar yakalandı. Şahısların kentte farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 farklı bıçaklı yağma olayının da faili çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da 17 Şubat günü Pirimehmet Mahallesi'nde maskeli şekilde bir markete gelen şahısların, 2 cep telefonu çaldığı, market sahibinin kesici aletle yaralayarak üzerinden ve çekmeceden toplam 8 bin lira tutarında nakit para yağmalandığı bilgisi üzeri emniyet güçleri harekete geçti. İhbar üzerine, olay yerine gelerek marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, tespit ettiği 4 Afganistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan Samir Rustemi (31), Mohamadsadeg Tanha (21), Farid Eistaalingzey ve Muhammad Zakriya isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Market yağmasından aranan şüpheliler 3 olayın daha faili çıktı

Yapılan soruşturmada, yakalanan 4 Afgan uyruklu şüphelinin 14 Şubat'ta 2 ve 16 Şubat'ta 1 olmak üzere, 3 kişiden toplam 720 lira daha gasp ettikleri tespit edildi. Şahıslar yakalandığında üzerlerinde gasp olayında elde ettikleri 2 adet cep telefonu ile olayda kullanılan komando bıçağı ele geçirildi.

4 olayı da itiraf ettiler

Emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin gerçekleştirdikleri toplam 4 gasp olayını da itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bugün sabah saatlerinde 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarıyla ilgili adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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