Maskeli gaspçılar, koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Maskeli gaspçılar, koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, maske takarak evlerine girdikleri yabancı uyruklu kişileri darbedip, 6 bin TL para ile 6 cep telefonunu gasbeden 5 kişi yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, maske takarak evlerine girdikleri yabancı uyruklu kişileri darbedip, 6 bin TL para ile 6 cep telefonunu gasbeden 5 kişi yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Gebze'de, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve zorla giren yüzleri maskeli kişiler, darbettikleri kişilerin üzerlerinde bulunan 6 bin TL para ile 6 cep telefonunu gasbetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin 6 suç kaydı bulunan A.Ş., 1 suç kaydı bulunan S.A. ile yabancı uyruklu A.D., H.A. ve G.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları silah ile gasbettikleri 3 cep telefonu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetler giydirilerek adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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