Maskeli gaspçılar tutuklandı - Son Dakika

KONYA'nın Kulu ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki marketin kasası ve çalışanlarından bıçak tehdidiyle bin lirayı alıp, kaçan maskeli gaspçılar Cemil B. (23), Ramazan O. (20) ve Enes K. (23), polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Nisan'da Ankara- Konya karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Cemil B., Ramazan O. ve Enes K. olduğu ortaya çıkan gaspçılar, ellerinde bıçakla akaryakıt istasyonundaki markete girdi. Kasa ile pompacı olarak çalışan görevlilerin üzerindeki toplam bin lirayı alan 3 kişi, kaçtı. Maskeli gaspçılar dün akşam polis tarafından yakalandı. Parayı harcadıkları belirlenen 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.