Maskeli gelin ve damatlara özel tasarımlar - Son Dakika

İZMİR'de, dünyaevine girmeye hazırlanan genç çiftler, koronavirüs nedeniyle gelinlik ve damatlıklarının bir parçası olarak maske de kullanmaya başladı. Düğün yapamasalar da mutluluklarını ertelemek istemeyen çiftler, maskelerine uygun özel tasarımlarla en mutlu günlerine hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını, evliliğe hazırlanan çiftleri de etkiledi. Mart ayının ortasından itibaren düğün salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasıyla düğünler yapılamadı, düğünler ertelendi. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren kapılarını açarken, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verebileceği açıklandı.

İzmir 'de kuaför salonu işleten Tolga Yanık , koronavirüs salgını nedeniyle birçok düğünün iptal olduğunu ama bu etapta mutluluklarını ertelemek istemeyen gelin ve damatların oda nikahı eşliğinde mutluluklarını taçlandırdığını ifade etti. Nikah salonlarının açılmasıyla yoğunluğun arttığını anlatan Yanık, "Gelinlerimize özel maskelerimiz var. Onlara özel tasarımlarımız var. Yüz hatlarının büyük bölümü kapalı olduğu için belirli kısımlara makyaj ve saç tasarımı yapıyoruz. Onların mutluluklarına biz de dahil oluyoruz. Umarım bu süreç hızlı biter biz de düğünlerimize kavuşuruz. Maskeli gelinlerimiz bu süreçte kendilerine özel tasarımlar üretti. Bizim de kendi ürettiğimiz tasarımlar var" dedi. Maske kullanmak zorunda olan gelinlerin daha çok salık saçları tercih ettiklerini kaydeden Yanık, açık bırakılan saçların maskeli modellerde daha hoş durduğunu dile getirdi. Özellikle göz makyajına ağırlık verdiklerini belirten Tolga Yanık, maske seçiminde çiftlere yardımcı olduklarını kaydetti.

KIR DÜĞÜNÜ OLMAYINCA ERTELEMEDİLER

İzmir'de yaşayan nişanlı çift Cengizhan Ulaş (22) ve Duygun Daşkıran (22) da en mutlu günlerine 'groom' ve 'bride' yazılı maskelerini takarak hazırlandı. 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen damat Cengizhan Ulaş, hem çok heyecanlı hem de çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Gönül isterdi ki daha güzel ve kalabalık yerlerde bir kır düğünü yapalım. Ama böyle oldu. Sadece nikah olacak. Kalabalık olmayacağız, en yakınlarımız gelecek. Bu salgın başlamadan önce farklı planlarımız vardı. Salgın çıkınca endişelendik ama kararımızı değiştirmedik" dedi.

Özel bir giyim firmasında çalışan gelin Duygun Daşkıran ise şunları söyledi:

"Hayalimdeki düğün kır düğünüydü. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden umduğumuz gibi olmadı. Arkadaşlarım, eşim, dostumun olduğu bir düğün olmasını isterdim. Ama korona sebebiyle olmadı. Ertelemeyi düşünmedik. Yaklaşık 1 yıldır beraberiz. Bir an önce birbirimize kavuşmak istedik."