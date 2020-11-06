Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu - Son Dakika

Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu

06.11.2020 15:41

Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu Lösemi tedavisi görev çocuklar, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.

Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu

BURSA - Lösemi tedavisi görev çocuklar, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti. Geçmiş dönemlerde maskeyle yaşamının verdiği zorlukları anlatan yetkililer, yaşanılan süreçten sonra toplumun lösemili çocukları daha iyi anlayabildiğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Lösemili Çocuklar Vakfı Bursa Şubesi yetkilileri ve tedavi gören çocuklarla Tarihi Bina'da bir araya geldi. Günün anlamına binaen turuncu maske takan Başkanvekili Çelik, LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete katılan çocuklarla da sohbet eden Çelik, hastalığın zor bir süreç olduğunu ancak günümüzde tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi. Hastalığı yaşayan veya atlatan her çocuğun birer kahraman olduğunu belirten Çelik, devletin tedavi sürecinde tüm hastaların ve ailelerin yanında olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de her durumda LÖSEV ile işbirliği halinde olduğunu ifade eden Çelik, insanların her şeyde olduğu gibi sağlığını da hoyratça harcadığını anlattı. Yaşanan pandemi süreciyle sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Çelik, zor sürecin toplumun hassasiyeti ve dikkatiyle hızlıca atlatılacağını söyledi.

Bu sene 'Her çocuk bir kahraman' temasıyla '2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılacağını duyuran Aslı Sakarya ise, çocukların tedavi sürecinde aldıkları ilaç kadar morallerinin yüksek olmasının da önemli olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Sakarya, löseminin zor bir hastalık olmasına rağmen tedavisinin mümkün olduğunun toplumun tarafından kabul edilmeye başladığını kaydetti. Tedavi görüp maske takmak zorunda olan hastaların geçmişte yaşadığı sıkıntılara da değinen Sakarya, "Eskiden tedavi gören veya hasta çocukların maskeyle toplum içerisine çıktığında veya toplu ulaşım kullandıklarında dışlanıyor, yanlarına kimse oturmak istemiyor, farklı gözlerle bakılıyordu. Ancak yaşanan pandemi sürecinden sonra maskeyle yaşamak zorunda kalmanın ne kadar zor olduğunu herkes anladı. İfadelerini karşı tarafa anlatamamanın, kişisel temizliğin ve maskenin bu tür durumlarda önemi daha iyi anlaşıldı. İnsanlar artık tedavi gören çocuklarla daha iyi empati kurabiliyor" dedi.

Ziyaretin sonunda Çelik tarafından çocuklara çeşitli hediye takdim edildi.

Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu
Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu
Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu
Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu

Süleyman Çelik, Sakarya, Lösemi, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu - Son Dakika


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