Maskeli hırsız marketi soyup kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maskeli hırsız marketi soyup kaçtı - Son Dakika

Maskeli hırsız marketi soyup kaçtı

6 saat önce

Adıyaman'da gece saatlerinde elindeki levyeyle bir marketin kapılarını zorlayarak içeri giren maskeli hırsız, marketi soyarak kayıplara karıştı.

Maskeli hırsız marketi soyup kaçtı, System.String[]

Adıyaman'da gece saatlerinde elindeki levyeyle bir marketin kapılarını zorlayarak içeri giren maskeli hırsız, marketi soyarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi yakınlarında Mehmet Şahin'e ait markete gece saatlerinde elinde levyeyle gelen maskeli şahıs, levyeyle marketin kapısını zorladı. Dakikalarca levyeyle kapıyı açmaya çalışan hırsız, kapı göbeğini parçalayarak kapıyı açtı. Sigaralara yönelen maskeli şahıs, sigaraları yanında getirdiği torbalara doldurdu. 10 bin TL değerinde sigara çalan hırsız, kasa ve çekmecelerde para bulamayınca sigaraları alarak marketten ayrıldı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayını sabah saatlerinde fark eden market sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, market içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Şahin, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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