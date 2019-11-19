Son Dakika Haberleri: Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı
Son Dakika Güncel Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı - Son Dakika

Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı

7 saat önce

BURSA'da bir markete giren yüzü maskeli kişi, çalışanlar temizlik yaparken kasada bulunan 20 bin lirayı alarak kaçtı.

Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı, System.String[]

BURSA'da bir markete giren yüzü maskeli kişi, çalışanlar temizlik yaparken kasada bulunan 20 bin lirayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesinde çalışanlar temizlik yaparken içeri giren yüzü maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin lirayı saniyeler içinde alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra olayı fark eden çalışanlar, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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