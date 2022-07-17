Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

17.07.2022 14:47
Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

Taksim'de bir binadaki daireye giren cerrahi maskeli hırsızlar, değerli malzemeleri çalarak kaçtı.

Taksim'de bir binadaki daireye giren cerrahi maskeli hırsızlar, değerli malzemeleri çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan biri, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kolundaki dövme tespit edilerek yakalandı.

Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında bir eve giren 2 hırsız, bir miktar para ve değerli eşyaları çaldı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmada yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis, olayı cerrahi maskeli 2 şahsın yaptığını tespit etti. Çalışmalarda maskeli hırsızlardan birinin kolundaki dövme polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine saha çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkali uyan şahıslardan birinin önceki gün Turan Caddesi'nde olduğunu tespit etti. Şahsı evine kadar takip eden polis, Fas uyruklu Amar C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "evden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı
Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:21 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 14:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement