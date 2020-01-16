Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon bayiinde 4 kişinin karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon bayiinde 4 kişinin karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, bir süre önce Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayiine sabahın erken saatlerinde çalıntı plakalı araçla gelen maskeli 4 kişi, cam kapıyı kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. Üzerlerine kırılan camın çerçevesi düşen hırsızlar, bu duruma aldırış etmeden 16 cep telefonunu çaldı. Şüpheliler, teşhirde bulunan cep telefonlarını çalarak geldikleri otomobille kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Maskeli 4 hırsızı tespit eden polis ekipleri, Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38)'yü İstanbul'da yakaladı. İstanbul'da yakalanan şüpheliler Karacabey'e getirilirken, diğer şüphelilerin de yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. - BURSA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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