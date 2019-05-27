Maskeli hırsızlar kovalamacayla yakalandı

Balıkesir
'de bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili polisten kaçan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki kapalı olan bir telefon dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 kişi, camı kırarak içeri girdi.
Yanlarında getirdikleri 2 çuvala elektronik aletleri koyan şüpheliler, bir otomobile binerek kaçmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı vermesi üzerine polis ekipleri söz konusu aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Bursa
yolundaki uygulama noktasında bulunan polisleri görünce otomobille ters yöne girdi.
Daha sonra aracı yol üzerinde bırakan zanlılar yaya olarak kaçmaya başladı. Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelilerden E.T. ve U.G'yi saklandıkları metruk bir binada yakaladı.
Otomobilin yakınlarında, araçtan atılmış 1 tabanca, 1 çift eldiven ve 2 kar maskesi ele geçirildi.
Polisin, kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.