Son Dakika Haberleri: Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş görüntüledi
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Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş görüntüledi

1 saat önce

Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş görüntülediKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cip ile gelen, yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi bir otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı.

Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş görüntüledi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cip ile gelen, yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi bir otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı çalıp cipe binerek kaçtı. Bu sırada bir vatandaş, cipin içerisinde toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan vatandaşa haber verdi. Adı açıklanmayan vatandaş çalınan çantasında bazı evraklarla birlikte sadece 130 TL olduğunu söyledi. Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Maskeli hırsızlar, otomobilin camını kırıp çantayı çaldı, o anlar bir vatandaş görüntüledi

Darıca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
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