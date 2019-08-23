Son Dakika Haberleri: Maskeli hırsızlar yakalandı
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Maskeli hırsızlar yakalandı

46 dakika önce

Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

Maskeli hırsızlar yakalandı, System.String[]

Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.


İl Jandarma ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barsama Mahallesi'ndeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağın çalınması üzerine çalışma başlattı.


Kimlikleri belirlenen N.S, M.E. ve O.M.Y'nin hırsızlık yaparken kar maskesi kullandıkları, farklı bölgelerde gerçekleşen birçok faili meçhul hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi.

Yapılan operasyonda N.S. ve M.E, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S'nin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Firari O.M.Y'nin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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