Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı

6 saat önce

Bağcılar'da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı, System.String[]

Bağcılar'da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan 2 genç hastanede ameliyata alındı.


Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.'ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.


Saldırganlar araçla kaçtı


Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K'yi, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne, Ferhat A.'yı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.


Ağır yaralı iki genç ameliyata alındı


Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.


Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar, Kirazlı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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