Maskeli ilk sınav sona erdi - Son Dakika

Maskeli ilk sınav sona erdi

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yapılan ilk sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. İzmir Ege Üniversitesi'nde de sınava giren öğrenciler maskeli bir şekilde ve sosyal mesafeli sıralarda sınava girdi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 451 bin 272 adayın katılımıyla sona erdi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan ilk sınav olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda öğrenciler, maske takıp ve sosyal mesafeli sıralarda sınava girdi. Ege Üniversitesi'nde sınava girenlerden Halil İbrahim Kocabaş (18) sınavdaki sıraların sosyal mesafe kuralına uygun olmasıyla sınavın daha kontrollü olduğunu belirtip, "Sınavda sosyal mesafeli oturduk, Bu da bizim daha kontrollü olmamızı sağladı. Güvende hissettik" dedi. Sınav sırasında maskesinin dikkatini dağıttığını dile getiren Emre Güngör (18) ise, "Sınav esnasında dikkatim maskeden dolayı dağıldı. Maskeyle soru çözmekten sıkıldım ancak sıkı tedbirli bir sınavdı" dedi.

'EVDE MASKELİ DENEME YAPTIM'

Sınava hazırlanırken maske takarak soru çözdüğünü söyleyen Nedim Köseoğlu (19) da, "Evde maskeyle soru çözmüştüm. Denemeler yapmıştım. Ama burada bambaşkaydı. Kalabalık bir ortamdı. Bunun da etkisi olabilir. Sınavım pek iyi geçmedi. Matematik çok zordu" dedi.