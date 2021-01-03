Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti - Son Dakika

Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti

03.01.2021 13:00
Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti, System.String[]

Maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan işçi heykeline maske taktılar.

Maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan işçi heykeline maske taktılar.

Korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak adına bazı vatandaşlar tarafından işçi heykeline maske takıldı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan heykelin maskeli olması görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı. Şehrin en çok ziyaret edilen ve kalabalık yerlerinden biri olarak öne çıkan tarihi bölgede, heykeller aracılığıyla maske kullanımına dikkat çekildi. Virüse karşı en önemli tedbirlerden biri olan maskenin heykellerde de yer alması, kurallara uymayanlara da ders niteliğinde olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti
Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti
Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti
Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti

Koronavirüs, Odunpazarı, İşçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti - Son Dakika


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