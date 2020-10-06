Maskeli 'jokerler' tutuklandı - Son Dakika

Maskeli 'jokerler' tutuklandı

Eskişehir'de yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan kişilerin diplomalarının Türkiye'de geçerli sayılabilmesi için yüksek meblağda para alarak başkasının yerine Denklik Sınavı'na giren 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Maskeli 'jokerler' tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan kişilerin diplomalarının Türkiye'de geçerli sayılabilmesi için yüksek meblağda para alarak başkasının yerine Denklik Sınavı'na giren 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olarak, diplomalarının geçerli sayılabilmesi için 3 Ekim günü Türkiye geneli adayların katılımıyla yapılan 'Denklik Sınavı'na giren adaylardan bazılarının yerine binlerce lira karşılığında 'joker' tabir edilen farklı şahısların gireceği yönünde bilgiler edinilmesi üzerine operasyon başlatılmıştı. KOM ekiplerinin dikkatli takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları, joker şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu nüfus cüzdanı, ehliyetler, joker şahısların üzerinde gerçek şahıslara ait sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ele geçirildi.

Jokerler yerine sınava girdikleri kişiye benzemek için kılık değiştirmiş

KOM ekipleri, şahısların gerçek adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal ve benzeri aksesuarlar kullandıklarını, yüzlerini pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak kamufle ettiklerini de tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 8 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Mezun, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeli 'jokerler' tutuklandı - Son Dakika

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