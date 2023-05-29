Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı - Son Dakika
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Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı

29.05.2023 17:37

Bolu'da, Ayhan Kara'nın oturduğu apartmanın dış duvarına astığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri, maskeli kişiler tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepecik Mahallesi Aras Sokak'ta oturan pide ustası Ayhan Kara (44), seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 katlı aile apartmanına ve otomobilinin ön kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Kara, posterin olmadığını fark edince binadaki güvenlik kameralarını inceledi.

Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı

MASKEYLE GELİP POSTERİ ÇALDI

Saat 02.00 sıralarında maskeli 1 kişinin apartmanın bahçesine girerek Erdoğan'ın posterini indirip yanına aldığı, ardından da sokakta gözetleme yapan maskeli diğer 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı görüldü.

Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Ayhan Kara, "Gece kutlamalara katıldıktan sonra eve gelip yattım. Sabah kalktığımda poster yerinde yoktu ve güvenlik kameralarına baktığımda maskeli üç kişinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın posterini söktüğünü fark ettim" dedi.

Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı
Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Kara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı - Son Dakika


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