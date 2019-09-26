Son Dakika Haberleri: Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi
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Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

1 saat önce

KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi.

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi, System.String[]

KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kar maskeli kundakçıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi  292 Sokak'taki Abdulkadir Biçer'e ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Üzerinde siyah kıyafet bulunan kar maskeli bir kişi, kapısına benzin döktüğü tamirhaneyi ateşe verip, hızla uzaklaştı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Polis, tamirhaneyi kundaklayan kar maskeli kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışmalara başladı.

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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