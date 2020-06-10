Maskeli pil hırsızları yakalandı - Son Dakika

Maskeli pil hırsızları yakalandı

Maskeli pil hırsızları yakalandı Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde marketlerden yüklü miktarda pil çalarak kiralık otomobille kaçan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Maskeli pil hırsızları yakalandı MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde marketlerden yüklü miktarda pil çalarak kiralık otomobille kaçan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekipleri geçen 6 Haziran'da ilçe merkezindeki 2 markete tıbbi maske takarak giren 2 şüphelinin yüklü miktarda pil çaldığını tespit etti. Güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için takip başlatıldı. Şüphelilerin Fethiye, Marmaris ve Aydın ilinde de aynı yönetme ile hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Kiralık kullandığı araç plakasından yapılan takipte, şüphelilerin İzmir'in Menemen İlçesinde kaldıkları ev tespit edildi. İzmir'deki polis ekipleriyle kurulan irtibat sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli süreç devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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