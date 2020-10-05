Maskeli, motosikletli şahıslardan silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Maskeli, motosikletli şahıslardan silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi, maskeli ve motosikletli iki kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail K. (30), motosikletli yüzü maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Üzerine tabaca ile 4 el ateş açan şüpheliler İsmail K.'yı yaraladı. Ardından şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan İsmail K.'yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.