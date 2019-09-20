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Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada

1 saat önce

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şahsın maskeli bir kişi tarafından tüfekle vurulması kameraya yansıdı.

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şahsın maskeli bir kişi tarafından tüfekle vurulması kameraya yansıdı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi 41. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet (32) olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyen yabancı uyruklu şahsa doğru elinde tüfekle koşarak gelen maskeli bir kişi ateş etmeye başlıyor ve koşarak olay yerinde kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada

Karaman, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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