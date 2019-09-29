Son Dakika Haberleri: Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı
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Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı

7 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.

Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.


Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan Ozan ile arkadaşı Serpil Uzun, otomobil ile geçen ve içerisinde yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sultan Ozan bacağından, Serpil Uzun ise elinden hafif şekilde yaralandı.


Hastanedeki tedavilerinin ardından polise ifade veren kadınların, yüzü maskeli kişiler tarafından otomobilden ateş açıldığını, şahısların kim olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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